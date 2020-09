Roland Garros 2020: Rafael Nadal insegue la tredicesima corona. E il record di Slam di Roger Federer è ad un passo

La prossima settimana il mondo del tennis si trasferisce a “Casa Nadal”. Non si gioca a Maiorca, dove è nato il numero due del mondo, ma a Parigi dove si disputa il Roland Garros. Lo spagnolo ha battuto qualsiasi tipo di record sulla terra rossa francese e punta a conquistare lo Slam parigino per la tredicesima volta in carriera.

Un numero semplicemente incredibile, perchè non esiste alcun tennista nella storia ad aver mai raggiunto la doppia cifra di titoli in un unico Slam. Roger Federer è fermo ad otto Wimbledon, Djokovic ha vinto lo stesso numero di volte l’Australian Open ed anche nel passato il francese Max Decugis ha conquistato otto Roland Garros. I dodici titoli a Parigi sono un traguardo incredibile per Nadal, ma lo spagnolo ha la grande possibilità di eguagliare un altro eccezionale record.

Si tratta dei 20 titoli Slam di Roger Federer. Lo svizzero è ancora la primo posto in questa speciale classifica, ma è tallonato da Nadal che è fermo a quota 19. Federer non ci sarà a Parigi, mentre il maiorchino si presenta come l’uomo da battere, nonostante la sconfitta nei quarti di finale agli Internazionali d’Italia.

Il Foro Italico ha incoronato Novak Djokovic, che è attualmente a quota 17 Slam. Lo US Open doveva essere terreno di conquista per andare a -2 da Federer, ma poi c’è stata quella clamorosa squalifica che ha sovvertito tutti i pronostici. Adesso Djokovic vuole provare a tornare a vincere il Roland Garros, conquistato solo una volta nel 2016, quando sconfisse in finale Andy Murray.

Foto: Lapresse