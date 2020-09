Roland Garros 2020, ottimo esordio di Matteo Berrettini a Parigi! Vittoria comoda contro Pospisil in tre set

Ottimo esordio di Matteo Berrettini nel Roland Garros 2020. Sul campo del Suzanne Lenglen il romano (n.8 del mondo) si è imposto facilmente contro il canadese (n.76 del ranking) Vasek Pospisil. Un Berrettini ben centrato quello visto oggi, agevolato sicuramente da un rivale che ha manifestato tutti i suoi limiti sulla terra battuta (45 vs 18 gratuiti parlano chiaro), ma abile anche a trovare continuità con i suoi colpi, come testimoniato dai 22 vincenti e dai 97 punti totali portati a casa, contro i 66 dell’avversario. In buona sostanza non c’è stato match. Matteo, a questo punto, se la vedrà contro il sudafricano Lloyd George Harris (n.90 del mondo) che ha sconfitto per 6-4 6-4 7-6 (7) l’australiano Alexei Popyrin. Sudafricano, tra l’altro, battuto da Lorenzo Musetti nella semifinale dell’ATP Challenger di Forlì (4-6 6-1 4-1), visto anche il ritiro nell’ultimo parziale di Harris.

Nel primo set l’azzurro comincia con il piglio giusto, conquistando il break nel quinto game e concedendo il bis nel nono. Pospisil fa una gran fatica a muoversi sulla terra, commettendo tanti errori non forzati soprattutto con il rovescio. Gli 11 gratuiti totali del canadese dicono molto, al pari dei soli 4 vincenti contro i 7 del romano. Ottima l’incidenza di Berrettini al servizio con l’81% dei punti conquistati con la prima e il 60% con la seconda. Il 6-3 si giustifica così.

Nel secondo set il tennista del Bel Paese prende il largo subito, andando avanti 4-0 con due break consecutivi. In rottura prolungata il nordamericano, spaesato ampiamente sul campo parigino, mentre l’italiano disegna tennis con grande precisione. Dopo aver mancato tre palle set nel sesto gioco, arriva la chiosa nel successivo sul 6-1.

Nel terzo set Pospisil cerca di dare il 100%, annullando cinque palle break e costruendosi anche una chance nel secondo game, ma poi è costretto a capitolare sotto i colpi profondi dell’italiano che nel settimo e nono gioco conclude sul 6-3 e in modo autorevole, forte di 3 ace, del 69% di punti ottenuti con la prima di servizio e del 77% con la seconda. Buono l’apporto con la risposta con cui il n.8 del mondo ha ottenuto 12 punti su 27 contro il solo 27% di Pospisil.

Foto: LaPresse