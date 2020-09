Pattinaggio artistico: Vanessa James e Morgan Ciprès ufficializzano il ritiro dalle competizioni

Si chiude, senza sorprese in verità, l’avventura agonistica di Vanessa James-Morgan Ciprès, medaglia d’oro nella specialità delle coppie ai Campionati Europei di pattinaggio artistico di Minsk nel 2019. Gli atleti allenati da Vanessa Fontana e John Zimmerman, considerati gli esponenti francesi più importanti della specialità degli ultimi vent’anni, hanno affidato l’annuncio della loro scelta alla propria Federazione di appartenenza che, nel primo pomeriggio di martedì 29 settembre, ha diramato un comunicato ufficiale.

I pattinatori – che oltre al successo continentale hanno collezionato un bronzo ai Mondiali del 2018 di Milano e un primo posto alle Finali Grand Prix nello stesso anno a Vancouver – non prendevano parte a delle competizioni ISU da più di un anno e mezzo, complice un anno sabbatico intrapreso nella stagione 2019-2020, dove sono emersi alcuni guai per Morgan Ciprès, ancora oggi al centro di una bufera per via di un’accusa pesante legata a delle presunte molestie sessuali ai danni di due ragazzine tredicenni.

Loading...

Loading...

I due pattinatori, fa sapere la FFSG, stanno adesso riflettendo sul futuro: Vanessa James, in questo momento impegnata nella seconda stagione del programma televisivo canadese “Battle of the Blades“, è intenzionata a intraprendere un cammino incentrato sullo sviluppo dello sport e della riabilitazione, Ciprès vuole invece cominciare una nuova avventura nel settore immobiliare non abbandonando però il mondo delle coppie d’artistico.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse