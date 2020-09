Pallanuoto, primo turno Coppa Italia 2020-2021: le dichiarazioni della vigilia

Domani inizierà la nuova stagione con il primo turno della Coppa Italia di pallanuoto maschile: alla vigilia della competizione che segna ufficialmente il ritorno in acqua dopo lo stop per l’emergenza sanitaria, diverse società delle 13 impegnate hanno rilasciato dei comunicati stampa con alcune interessanti dichiarazioni.

LAZIO – Il tecnico Claudio Sebastianutti: “Affronteremo queste due partite con grande impegno, c’è anche un derby di mezzo, ma il risultato per ora non è l’obiettivo principale, siamo ancora in fase di costruzione. Saranno due confronti importanti per avvicinarci all’inizio del campionato. Causa piccoli infortuni e ritardi nei tesseramenti non saremo al completo, un’occasione in più per testare ragazzi che lo scorso anno sono stati impiegati meno“.

POSILLIPO – L’allenatore Roberto Brancaccio: “E’ la prima partita ufficiale dell’anno e ce la giochiamo contro l’Ortigia, una squadra già rodata e forte di importanti innesti di qualità. Sarà un test notevole e subito importate per capire a che punto siamo noi. Sappiamo che ci giochiamo la qualificazione col Salerno, data la posizione dell’Ortigia e ci impegneremo per portare a casa questo primo risultato“.

PRO RECCO – Il difensore Nicholas Presciutti: “Finalmente torniamo a giocare, dopo un mese di allenamenti abbiamo una grande voglia di scendere in acqua per mettere alla prova tutto il nostro potenziale. Le sensazioni sono positive, il gruppo più ristretto consentirà di conoscerci meglio per essere pronti nella sfida con il Brescia che quest’anno si è rinforzato e renderà interessante la lotta per il titolo. Il mister sta lavorando molto proprio sul collettivo, sono sicuro che ascoltandolo e seguendolo potremo fare ottimi cose“.

TRIESTE – Il tecnico Daniele Bettini: “Siamo contenti di tornare in campo, la preparazione è stata dura, siamo ancora una sorta di cantiere aperto, ma abbiamo già raggiunto una buona organizzazione difensiva. A Savona ci attendono tre partite toste, equilibrate, con squadre di livello, sarà un test molto interessante per noi. Non abbiamo ancora la condizione giusta per tenere un ritmo costante, dovremo giocare con intelligenza ed essere bravi a gestire le energie. Proveremo a passare il turno, certamente questo girone sarà importante per macinare altri chilometri e per affinare gli automatismi tattici“.

ORTIGIA – Il portiere Stefano Tempesti: “Bisogna affrontare questo impegno con grande concentrazione, sapendo che è cambiato il mondo e che non si può semplicemente impostare tutto come si faceva prima. Sono cambiate tante cose, dalle dinamiche familiari a quelle dei viaggi, a quelle di squadra. Anche l’approccio alla partita è diverso. Adesso ci vuole più tempo, ci saranno tanti errori e bisognerà esser pronti a dialogare e a gestire questi eventuali errori. Noi abbiamo voglia di ricominciare perché l’anno scorso siamo stati fermati sul più bello ed è stato bruttissimo“.

Foto: Salvo Babagallo LPS