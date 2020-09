MotoGP, orari qualifiche 26 settembre: programma GP Catalogna 2020, tv streaming, guida DAZN, Sky e TV8

Messa in archivio la prima giornata dedicata alle prove libere, è già tempo di pensare al sabato del Gran Premio di Catalogna 2020 sul circuito del Montmelò, ottavo appuntamento della stagione per la classe regina, il nono per Moto2 e Moto3. Ci attende una giornata di grande importanza sulla pista posizionata vicino a Barcellona, con le tre classi che si contenderanno la pole position. Nella classe regina non mancherà la battaglia tra Yamaha, KTM, Suzuki, Honda e Ducati che, mai come quest’anno, sono gomito a gomito a caccia di vittorie e partenze al palo. L’assenza di Marc Marquez continua a farsi sentire e nessuno è ancora stato in grado di prendere il suo posto a livello di classifica generale. Abbiamo quattro piloti in quattro posti. Chi la spunterà?

IN TV – Il sabato del Gran Premio di Catalogna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà le differite delle qualifiche dalle ore 15.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della giornata per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2020 – MOTOMONDIALE

Sabato 26 settembre

9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

15.10-15.25 Qualifiche 1 Moto2

15.35-15.50 Qualifiche 2 Moto2

Differita qualifiche su TV8: dalle ore 15.45

Repliche qualifiche Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 18.45, 22.15

Replica qualifiche Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 21.15

Repliche qualifiche MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 16.10, 19.30, 23.00

