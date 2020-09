MotoGP in tv, orari GP Emilia Romagna 2020: programma gara, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN, diretta e differite

Siamo pronti per il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 del Motomondiale. Sulla pista di Misano si torna in scena dopo il primo appuntamento della scorsa settimana, con un’altra prova che metterà in palio 25 pesantissimi punti per le tre classi. In Moto3 davanti a tutti scatterà Raul Fernandez, ma sono ben quattro gli italiani nelle prime due file, con la chiara intenzione di fare bene. In Moto2, come sempre. saranno Luca Marini e Marco Bezzecchi a partire davanti a tutti, ma occhio a Enea Bastianini che sembra avere un ottimo passo a disposizione. Nella classe regina, infine, pole position per Maverick Vinales, ma alle sue spalle sono numerosi i rivali pronti a dire la loro, con un Francesco “Pecco” Bagnaia che si è visto cancellare una partenza al palo da record.

IN TV – Il Gran Premio dell’Emilia Romagna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà le dirette in chiaro delle gare delle tre classi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intera giornata per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP.

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA 2020 – MOTOMONDIALE

Domenica 20 settembre

8.20-8.40 Warm-up Moto3

8.50-9.10 Warm-up Moto2

9.20-9.40 Warm-up MotoGP

11.00 Gran Premio Moto3

12.20 Gran Premio Moto2

14.00 Gran Premio MotoGP

Repliche gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 16.15, 19.15 e 23.00

Replica gara Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 21.15

Replica gara Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 21.45

