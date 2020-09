MotoGP in tv, GP Emilia Romagna 2020: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Tutto è pronto in quel di Misano per il secondo appuntamento in riva all’Adriatico. Il Motomondiale propone il Gran Premio dell’Emilia Romagna dopo quello di San Marino e della Riviera di Rimini dello scorso weekend che ha visto i successi, rispettivamente, di John McPhee in Moto3, Luca Marini in Moto2 e Franco Morbidelli in MotoGP. Si rimarrà sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, per il settimo appuntamento stagionale della classe regina e l’ottavo per le altre due classi. Siamo al giro di boa del campionato ed i punti iniziano a farsi pesantissimi. Albert Arenas, Luca Marini e Andrea Dovizioso saranno in grado di mantenere la vetta delle rispettive classifiche? La battaglia sarà serrata, per un fine settimana che si annuncia battagliato e con il meteo che, ancora una volta, non dovrebbe essere protagonista.

IN TV – Il Gran Premio dell’Emilia Romagna del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà le dirette in chiaro di qualifiche e gare delle tre classi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intero weekend per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP.

Loading...

Loading...

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA 2020 – MOTOMONDIALE

Venerdì 18 settembre

9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3

14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 19 settembre

9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

15.10-15.25 Qualifiche 1 Moto2

15.35-15.50 Qualifiche 2 Moto2

Domenica 20 settembre

8.20-8.40 Warm-up Moto3

8.50-9.10 Warm-up Moto2

9.20-9.40 Warm-up MotoGP

11.00 Gran Premio Moto3

12.20 Gran Premio Moto2

14.00 Gran Premio MotoGP

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse