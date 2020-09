MotoGP, GP Catalogna 2020: programma, orari e tv. Si corre di nuovo a Barcellona fra 7 giorni

Dopo i due appuntamenti consecutivi in quel di Misano Adriatico, il Motomondiale si appresta a trasferirsi a Barcellona in vista del prossimo weekend per il Gran Premio di Catalogna 2020, nona tappa della stagione. Si tratterà dell’ottavo round per quanto riguarda la classe MotoGP, che entrerà dunque definitivamente nella seconda metà del campionato con una lotta per il titolo ancora apertissima ed estremamente spettacolare. Al Montmelò ci sarà grande battaglia, alla luce di un lay-out completo in cui ben cinque case possono ambire al podio considerando l’equilibrio di fondo che ha contraddistinto fino a questo momento il Mondiale MotoGP 2020. Il primato assoluto di successi in Catalogna appartiene a Valentino Rossi, che si è imposto addirittura in dieci occasioni al Montmelò tra tutte le classi iridate.

L’intero weekend del Gran Premio della Catalogna 2020, ottavo round stagionale del Mondiale MotoGP, verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. Sarà inoltre possibile seguire gratuitamente ed in chiaro tutte le sessioni di qualifica e le gare delle tre classi in diretta su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni del weekend catalano con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento all’ottavo capitolo della sfida iridata nella classe regina. Di seguito la programmazione televisiva completa del fine settimana 25-27 settembre a Barcellona per il Motomondiale:

PROGRAMMA WEEKEND GP CATALOGNA MOTOMONDIALE 2020

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Venerdì 25 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 26 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 27 settembre

ore 9.40-10.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.10-10.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.40-11.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 12.00, Moto3, Gara, diretta

ore 13.20, Moto2, Gara, diretta

ore 15.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 26 settembre

ore 15.35, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 27 settembre

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.25, Moto2, Gara, differita

ore 17.05, MotoGP, Gara, differita

