MotoGP, Andrea Dovizioso rischia di non correre nel 2021: probabile il ruolo di collaudatore con Pedrosa in KTM

Andrea Dovizioso senza sella nel 2021? Chissà…L’eventualità però si fa sempre più concreta. Il forlivese, attualmente in testa al Mondiale 2020 di MotoGP non sta vivendo un momento facilissimo: l’addio alla Ducati è ufficiale, ma le alternative da pilota titolare di fatto non ci sono, oppure non sono così allettanti. L’ipotesi KTM, infatti, aveva avuto una certa consistenza alcuni mesi fa, ma l’evoluzione degli eventi sia legati alla crescita esponenziale della moto austriaca che al Covid-19 hanno po’ spiazzato il “Dovi” e il suo manager.

L’impressione è che Dovizioso sia, infatti, rimasto un po’ col cerino in mano come si suol dire e ora si trova nella spiacevole condizione di trovare un “ripiego”. L’Aprilia sarebbe lieta di accoglierlo come centauro di riferimento, ma il tre volte vice-campione del mondo della top-class non se la sente di imbarcarsi in un’avventura con tantissime incertezze e nella quale i riscontri non sono incoraggianti.

Loading...

Loading...

E dunque, che fare? Si fa sempre più probabile l’ipotesi da collaudatore in una squadra di vertice. Valentino Rossi, a domanda diretta, lo vorrebbe subito al suo fianco, conoscendo le doti di Andrea. Tuttavia, nelle ultime ore sembra che sia la KTM a poter convincere il pilota italiano a ricoprire questo ruolo al fianco di un altro grande ex, ovvero lo spagnolo Daniel Pedrosa. Già si parla, in questo caso, dell’eventualità di alcune gare da wild card, ma nei fatti l’attuale ducatista non sarebbe la guida del team. Sarà davvero possibile? Lo scopriremo perché al momento non ci sono chance di veder gareggiare Dovizioso in MotoGP nel 2021.

Foto: Valerio Origo