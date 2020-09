Mondiali ciclismo 2020, crolla il traguardo di Imola

Strano episodio durante i Mondiali di ciclismo su strada 2020, che si stanno disputando ad Imola a partire da ieri. Nel celebre autodromo della città emiliana, infatti, è crollato il traguardo della cronometro odierna, a distanza di circa mezz’ora dal termine della gara.

Oggi il programma prevedeva solamente la cronometro maschile, nella quale ha trionfato il nostro Filippo Ganna, autore di una prestazione eccezionale con la quale ha messo in riga tutti gli altri contendenti al titolo. Per l’Italia è la prima medaglia d’oro conquistata nella prova contro il tempo: una giornata storica per i colori azzurri. A circa mezz’ora da termine della gara le immagini fotografano a terra il traguardo di Imola, evidentemente crollato a causa del forte vento.

Oef! Daar komen de renners wel heel goed weg: aankomstboog WK tijdrijden stort in elkaar half uur na passage Filippo Gannahttps://t.co/ChQ4PB21et#Imola2020 pic.twitter.com/NXFuRgwwVy — Sporza 🚴 (@sporza_koers) September 25, 2020

Foto: LaPresse