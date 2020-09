Internazionali d’Italia 2020, risultati 18 settembre tabellone maschile: avanzano Nadal e Shapovalov

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, venerdì 18 settembre, sono stati disputati gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile, mentre nella giornata di domani si disputeranno tutti gli incontri dei quarti di finale.

Un solo successo in chiave azzurra: Matteo Berrettini elimina, nel derby italiano, Stefano Travaglia con un doppio 7-6, mentre vengono battuti Lorenzo Musetti, eliminato dal teutonico Dominik Koepfer per 6-4 6-0, e Jannik Sinner, superato dal bulgaro Grigor Dimitrov per 4-6 6-4 6-4.

Il canadese Denis Shapovalov batte in rimonta il transalpino Ugo Humbert per 6-7 6-1 6-4, mentre il derby serbo premia Novak Djokovic, che elimina Filip Krajinovic per 7-6 6-3. L’iberico Rafael Nadal supera l’altro serbo Dusan Lajovic per 6-1 6-3, mentre il norvegese Casper Ruud batte il croato Marin Cilic per 6-2 7-6, infine l’argentino Diego Sebastian Schwartzman supera in rimonta il polacco Hubert Hurkacz per 3-6 6-2 6-4.

RISULTATI MASCHILI 18 SETTEMBRE

Novak Djokovic batte Filip Krajinovic 7-6 6-3

Dominik Koepfer batte Lorenzo Musetti 6-4 6-0

Matteo Berrettini batte Stefano Travaglia 7-6 7-6

Casper Ruud batte Marin Cilic 6-2 7-6

Denis Shapovalov batte Ugo Humbert 6-7 6-1 6-4

Grigor Dimitrov batte Jannik Sinner 4-6 6-4 6-4

Diego Sebastian Schwartzman batte Hubert Hurkacz 3-6 6-2 6-4

Rafael Nadal batte Dusan Lajovic 6-1 6-3

Foto: LaPresse