Internazionali d’Italia 2020, risultati 15 settembre tabellone maschile: avanzano Caruso, Cecchinato, Musetti e Shapovalov

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, martedì 15 settembre, è stato completato il primo turno del tabellone principale di singolare maschile, mentre nella giornata di domani si disputeranno i primi otto incontri del secondo turno.

Tris di successi in chiave azzurra: Salvatore Caruso batte in rimonta lo statunitense Tennys Sandgren per 3-6 6-3 7-6, mentre Marco Cecchinato, dopo lo stop per pioggia, supera il britannico Kyle Edmund per 3-6 7-6 6-2, infine Lorenzo Musetti batte l’elvetico Stanislas Wawrinka per 6-0 7-6.

Il teutonico Dominik Koepfer supera in rimonta l’australiano Alex De Minaur con lo score di 3-6 6-3 7-6, mentre l’argentino Federico Coria ha la meglio sul tedesco Jan-Lennard Struff per 6-1 7-6, infine l’iberico Pedro Martinez Portero batte lo statunitense Sam Querrey con il punteggio di 6-3 7-6.

Il canadese Denis Shapovalov batte l’argentino Guido Pella per 6-2 6-3, mentre il nipponico Yoshihito Nishioka supera nettamente il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-4 6-1, infine l’australiano John Millman ha la meglio sul lusitano João Sousa con lo score di 7-5 7-6.

Il russo Andrey Rublev batte l’argentino Facundo Bagnis con un duplice 6-4, mentre il canadese Milos Raonic batte in due partite il transalpino Adrian Mannarino per 7-6 6-2, infine il serbo Dusan Lajovic elimina lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina sempre con un duplice 6-4.

RISULTATI MASCHILI 15 SETTEMBRE

Salvatore Caruso batte Tennys Sandgren 3-6 6-3 7-6

Marco Cecchinato batte Kyle Edmund 3-6 7-6 6-2

Lorenzo Musetti batte Stanislas Wawrinka 6-0 7-6

Dominik Koepfer batte Alex De Minaur 3-6 6-3 7-6

Federico Coria batte Jan-Lennard Struff 6-1 7-6

Pedro Martinez Portero batte Sam Querrey 6-3 7-6

Denis Shapovalov batte Guido Pella 6-2 6-3

Yoshihito Nishioka batte Miomir Kecmanovic 6-4 6-1

John Millman batte João Sousa 7-5 7-6

Andrey Rublev batte Facundo Bagnis 6-4 6-4

Milos Raonic batte Adrian Mannarino 7-6 6-2

Dusan Lajovic batte Alejandro Davidovich Fokina 6-4 6-4

Foto: LaPresse