Golf: Vitor Lopes leader in casa all’Open de Portugal 2020. 19° Aron Zemmer

Mentre a New York va in scena lo US Open, in Portogallo va in scena l’Open de Portugal, torneo dual ranking tra European e Challenge Tour che vede al comando un padrone di casa, Vitor Lopes, 24 anni. Il suo -7 (65) lo pone davanti allo spagnolo Carlos Pigem e al francese Damien Perrier, entrambi a -5.

Quarto posto per il tedesco Alexander Knappe, l’americano Julian Suri, il sudafricano Garrick Higgo e l’altro portoghese Ricardo Santos, tutti a -4. Più di un buon nome in ottava posizione (-3): il sudafricano George Coetzee, il portoghese Ricardo Gouveia, il francese Robin Sciot-Siegrist, il finlandese Roope Kakko, gli inglesi Andrew Wilson, Gary King e Nathan Kimsey, l’islandese Gudmundur Kristjansson, il gallese David Boote, i tedeschi Nicolai von Dellingshausen e Dominic Foos.

Capitolo italiani: 19° Aron Zemmer (-2), 57° Enrico Di Nitto (+1), 76° Federico Maccario (+2), 115° Lorenzo Scalise (+5), 120° Edoardo Raffaele Lipparelli (+6).

