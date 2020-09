Giro Rosa 2020, Marianne Vos bissa a Terracina ed è la nuova maglia ciclamino

C’era parecchia attesa per la quinta frazione del Giro d’Italia femminile 2020, con partenza ed arrivo a Terracina. Il traguardo, secondo i pronostici della vigilia, avrebbe dovuto ospitare una volata di gruppo, ma sono state ancora una volta le big a contendersi la vittoria di tappa. A spuntarla, per la seconda volta in pochi giorni, è stata l’olandese Marianne Vos, brava a regolare un gruppetto di atlete che erano riuscite ad avvantaggiarsi sul gruppo.

Non molto animata la prima metà di frazione, con tentativi sporadici di fuga sempre ripresi facilmente dal gruppo. Ad infiammare la corsa sono stati i due Gran Premi della Montagna, con il secondo, posto al chilometro 82 su 110, che ha letteralmente spaccato in due il gruppo, con un troncone che è rimasto parecchio attardato.

Loading...

Loading...

Nella prima metà di carovana tutte le big sono rimaste compatte, fino a quando l’azzurra Elisa Longo Borghini ha provato a forzare l’andatura e ad attaccare. L’italiana, dopo aver accumulato un vantaggio massimo di 20″, è stata ripresa solo a sei chilometri dal traguardo, grazie all’azione di Anna van Vleuten, che aveva ovvi interessi di classifica nel chiudere su di lei.

A pochi chilometri dal traguardo tutte le atlete hanno capito che ci si sarebbe giocati la tappa con uno sprint ristretto. A spuntarla, grazie alla sua arcinota velocità ed alla sua enorme esperienza, è stata ancora una volta l’olandese Vos, brava a spuntarla sulla belga Lotte Kopecky (seconda) e sulla statunitense Coryn Rivera (terza).

Con le big giunte al traguardo compatte, nulla è cambiato per ciò che riguarda la classifica generale, che vede ancora in prima posizione la Van Vleuten. Avvicendamento invece nella corsa alla maglia ciclamino, con l’olandese Marianne Vos che, dopo il secondo successo, è la nuova leader della classifica a punti. Vedremo se nella tappa di domani, in programma da Torre del Greco a Nola, sarà in grado di conservare la sua leadership.

Foto: Valerio Pagni