F1 in tv, orari GP Russia 2020: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Russia 2020 di Formula Uno. Sul tracciato di Sochi, ritagliato nel parco olimpico della cittadina russa, posizionato sulle sponde del Mar Nero, vedremo azione in pista con le prime due sessioni di prove libere. Due turni da novanta minuti che ci fanno capire quale monoposto si sarà adattata nel migliore dei modi al tracciato russo.

Gli orari saranno differenti visto il fuso orario, con la prima sessione di prove libere che scatterà alle ore 10.00, mentre la FP2 sarà di scena alle ore 14.00. Nelle sei edizioni precedenti il Gran Premio di Russia è sempre stato vinto dalla Mercedes che, anche in questa occasione partirà con tutti i favori del pronostico. In casa Ferrari, invece, la SF1000 proverà a riemergere dopo tante difficoltà, anche se la conformazione della pista di Sochi sembra davvero poco ideale per le caratteristiche della monoposto di Maranello.

IN TV – Il venerdì del Gran Premio di Russia 2020 di F1 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) e NowTV su pc, tablet e smartphone. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP RUSSIA 2020 – F1

Venerdì 25 settembre

10.00-11.30 Prove libere 1

14.00-15.30 Prove libere 2

Repliche FP2 su Sky Sport F1: ore 16.45, 20.00, 00.00.

Foto: Lapresse