Ciclismo su pista: cambio di sede per gli Europei Junior e Under 23, si disputeranno a Fiorenzuola in ottobre

Arrivano importanti novità dall’Unione Europea di ciclismo, che ha annunciato un cambio di sede per gli Europei Junior/Under 23 2020 di ciclismo su pista in programma da giovedì 8 a martedì 13 ottobre. La rassegna continentale, che si sarebbe dovuta disputare in quel di Forlì, è stata invece spostata al velodromo di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. L’impianto emiliano in passato ha già ospitato gare di Coppa del Mondo e altre manifestazioni internazionali giovanili di primo livello, oltre al tradizionale evento “Sei Giorni delle Rose” andato in scena lo scorso agosto nell’edizione più recente.

Nel corso delle 6 giornate di gara previste, verranno assegnati 44 titoli continentali complessivi distribuiti equamente tra uomini (22 tra Junior e Under 23) e donne (medesimo schema). Si preannuncia dunque un evento altamente spettacolare in cui saranno presenti corridori provenienti da 25 Paesi europei con l’obiettivo di salire sul podio continentale. Confermato inoltre lo svolgimento degli Europei Elite a Plovdiv (Bulgaria) dall’11 al 15 novembre 2020.

Foto: Lapresse