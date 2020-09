Ciclismo: Peter Sagan non parteciperà ai Mondiali di Imola

Peter Sagan non correrà i Mondiali di ciclismo di Imola. Lo slovacco della Bora-Hansgrohe non sarà dunque al via della gara in linea della rassegna iridata del prossimo 27 settembre. Un’assenza sicuramente importante, ma il percorso è davvero troppo duro per un ciclista come Sagan.

Un totale di 259,2 km con quasi 5.000 metri di dislivello e dunque un tracciato che non si sposa con le caratteristiche dello slovacco, primo di sempre a conquistare tre volte consecutivamente la maglia arcobaleno.

Sagan non correrà ad Imola, ma sarà uno dei protagonisti del prossimo Giro d’Italia. Lo slovacco correrà per la prima volta in carriera la Corsa Rosa e punterà a conquistare la maglia ciclamino, dopo che quella verde (leader della classifica a punti) del Tour gli è scappata in favore di Sam Bennett.

Foto: LaPresse