Ciclismo, Mondiali 2020: il montepremi. Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Cifre bassissime per il trionfo iridato

Domenica 27 settembre si correrà la prova in linea elite maschile dei Mondiali 2020 di ciclismo. Tutto è pronto per uno dei giorni più attesi dell’anno, si preannuncia una battaglia serratissima per la conquista della maglia arcobaleno sul durissimo circuito di Imola: il belga Wout Van Aert, il francese Julian Alaphilippe, lo svizzero Marc Hirschi sono gli uomini più temibili, ma attenzione anche allo sloveno Tadej Pogacar dopo la vittoria al Tour de France, mentre l’Italia si affiderà in particolar modo a Vincenzo Nibali, senza dimenticarsi di Diego Ulissi dato in grandissima forma.

Quanti soldi guadagnerà il nuovo Campione del Mondo? Appena 8000 euro, cioè meno di un successo di tappa in un Grande Giro (11000 euro al Giro d’Italia e al Tour de France). C’è stato un aumento di 250 euro rispetto all’anno scorso. I premi vengono elargiti soltanto agli atleti che conquisteranno una medaglia. Di seguito lo specchietto dettagliato dei Mondiali 2020 di ciclismo, il montepremi complessivo è di 56mila euro.

MONTEPREMI MONDIALI CICLISMO 2020: QUANTI SOLDI GUADAGNANO I CICLISTI?

PROVA IN LINEA ELITE (maschile e femminile):

Primo posto: 8.000 euro

Secondo posto: 4.000 euro

Terzo posto: 2.000 euro

PROVA A CRONOMETRO ELITE (maschile e femminile):

Primo posto: 8.000 euro

Secondo posto: 4.000 euro

Terzo posto: 2.000 euro

Foto: Lapresse