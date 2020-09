Calcio, il Genoa comunica i nomi dei quindici positivi: undici sono calciatori

Sono quindici i positivi al coronavirus in casa Genoa: lo comunica la stessa società ligure, che afferma come abbiano contratto il virus undici calciatori e quattro membri dello staff. Sono state inoltre attivate le procedure previste dal protocollo e sono state informate le Autorità.

DI seguito la nota stampa rilasciata dalla società rossoblu:

“Il Genoa Cfc comunica che i propri tesserati risultati positivi al Covid-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultati positivi i seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. Nel corso della giornata di oggi è emersa anche la positività di Valon Behrami. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate“.

Foto: LaPresse