Calcio: Genoa, 14 tra giocatori e staff sono risultati positivi al coronavirus. Ulteriori controlli nelle prossime ore

14 positivi nel Genoa. Tra giocatori e staff, dunque in quello che è il gruppo squadra, c’è un problema molto serio in casa rossoblu, a seguito degli ultimi controlli realizzati dopo le annunciate positività di Mattia Perin e Lasse Schone. Non sono stati resi noti gli ulteriori 12 nomi.

Questo il comunicato del club: “Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione“.

La situazione è tale che anche l’anticipo che si dovrebbe giocare sabato contro il Torino appare, a questo punto, in forte dubbio, almeno per quel che concerne la data stabilita.

Foto: LaPresse