Calcio femminile, Champions League 2020-2021: cambia il format, i sedicesimi di finale posticipati a dicembre

Ci sono novità per quanto riguarda l’edizione 2020-2021 della Champions League di calcio femminile. Il Comitato Esecutivo della Uefa, infatti, ha deciso di modificare il format della competizione e di posticipare anche il calendario degli incontri in programma. Una modifica, che tra l’altro ha riguardato anche altri tornei, resasi necessaria per la situazione legata alla pandemia in Europa. Aspetti logistici concernenti i trasferimenti e i match in trasferta, tra le difficoltà di questo periodo così particolare.

Nel caso specifico i mini-tornei del turno preliminare saranno sostituiti da due turni a eliminazione diretta con match singolo, con 40 squadre al via nel primo round di qualificazione che scatterà il 3-4 novembre. A seguire saranno 20 le compagini al via del secondo turno del 18-19 novembre. Stando a questo crono-programma, quindi, la manifestazione entrerà nel vivo secondo la seguente sequenza:

Loading...

Loading...

– Sedicesimi di finale 8-9 e 15-16 dicembre.

– Ottavi di finale e quarti di finale nel mese di marzo 2021.

– Semifinali ad aprile 2021.

– Finale a maggio 2021.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse