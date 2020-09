Biathlon, Ibu Cup: la tappa della Val Ridanna spostata all’8-14 marzo

In attesa di scoprire a fine ottobre se verrà disputata la tappa altoatesina di Coppa del Mondo di Anterselva, l’International Biathlon Union (IBU) di recente ha disdetto tutte le gare dell’IBU Cup in programma fino a Natale, a causa della pandemia di Coronavirus, e ha ridisegnato il calendario di gara successivo. Tra le tappe confermate c’è anche quella che si disputerà in Val Ridanna, che accoglierà il secondo circuito del biathlon nella settimana tra l’8 e il 14 marzo 2021.

Nella prima versione del calendario la Val Ridanna avrebbe dovuto organizzare la penultima tappa dell’IBU Cup a partire dal 1° marzo e subito dopo il weekend finale dell’IBU Cup. Gli Europei si svolgeranno invece come da programma iniziale a Duszniki Zdroj, in Polonia.

Soddisfatto il direttore di gara Manuel Volgger: “Naturalmente siamo molto felici che l’International Biathlon Union ci confermi la sua fiducia. Innanzitutto perché i luoghi in cui si disputeranno le gare sono stati ridotti da otto a quattro. Allo stesso tempo, a causa della situazione attuale, questa è una grande sfida sotto ogni aspetto. È un compito legato a moltissima responsabilità, ma ce lo assumiamo volentieri. Faremo tutto il possibile per organizzare delle competizioni sicure per le atlete e gli atleti, i loro accompagnatori e anche per tutti i volontari e i rappresentanti dei media sul posto”.

