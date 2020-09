Berrettini-Pospisil oggi, Roland Garros 2020: orario, tv, programma, streaming

Terza giornata del Roland Garros 2020 di scena a Parigi. Sulla terra rossa transalpina altri primi turni previsti, con gli esordi di tennisti di un certo calibro. Tra questi Matteo Berrettini che sarà alle ore 11.00 sul Suzanne Lenglen per affrontare l’insidioso canadese Vasek Pospisil (n.76 del mondo). Il nordamericano, guardando alla sua storia, non è un grande interprete della terra, ma con il suo gioco d’attacco potrebbe mettere in difficoltà l’azzurro nel suo punto debole: la risposta al servizio sul lato del rovescio.

Servirà, per questo, una prova di spessore al romano che, dopo aver raggiunto gli ottavi di finale agli US Open e i quarti a Roma, vuole fare un bel percorso anche nello Slam parigino. Un confronto reso ancor più interessante per via dell’assenza di uno storico: è la prima volta, infatti, che i due si affrontano e pertanto solo il campo darà modo di conoscersi davvero.

IL PROGRAMMA DI MATTEO BERRETTINI-VASEK POSPISIL

La partita tra Matteo Berrettini e il canadese Vasek Pospisil sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

Martedì 29 settembre

Court Suzanne Lenglen – ore 11.00

V. Pospisil vs [7] M. Berrettini

