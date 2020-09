Basket, Gigi Datome: “Milano è stata l’occasione perfetta per me. Possiamo costruire qualcosa di bello”

Gigi Datome è stato uno dei grandi protagonisti del successo dell’Olimpia Milano nella Supercoppa Italiana 2020. Il capitano della Nazionale ha chiuso la finale contro la Virtus Bologna da top scorer con 17 punti e con alcuni canestri decisivi nel finale di partita. Il sardo è stato intervistato da Tuttosport, dove ha parlato della vittoria di questo primo titolo della stagione: “E’ stata una bella giornata. E’ importante festeggiare con un gruppo nuovo dopo un bel po’ di lavoro. E’ stato bello certificare due mesi d’impegno e ci dà un’ulteriore spinta”.

Un’Olimpia che si è mossa benissimo sul mercato, costruendo un roster stellare e che vuole essere protagonista sia in Italia sia in Europa. Queste le parole di Datome sul gruppo milanese: “Abbiamo grande fisicità e un gruppo con caratteristiche umane per creare una cultura e costruire qualcosa di bello”.

Dopo tanti anni lontano dall’Italia, Gigi Datome è tornato nel nostro paese con la maglia milanese: “E’ stata l’occasione perfetta, calzava a pennello con le mie idee e ambizioni. Il fatto che sia in Italia è stato un valore aggiunto importante”.

Milano favorita per lo Scudetto e che punta ad essere tra le migliori anche in Eurolega. Questo il punto di vista di Datome: “Penso ci siano squadre più attrezzate di noi, con maggiore esperienza e conoscenza, un percorso già intrapreso. Però, per fisicità noi siamo competitivi e allora sta a noi lavorare per raggiungere la qualità di gioco necessaria”.

