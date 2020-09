Basket femminile, Supercoppa Italiana: Oggi quarti di finale che promettono scintille

Il basket femminile è finalmente tornato in campo: come per il corrispettivo maschile, lo sta facendo con la Supercoppa Italiana 2020, che per quest’anno è stata allargata ad un format che prevede il coinvolgimento di otto squadre: Umana Reyer Venezia, Use Scotti Rosa Empoli, Famila Wuber Schio, Pallacanestro Vigarano, Fila San Martino di Lupari, Gesam Gas e Luce Lucca, Passalacqua Ragusa e Allianz Geas Sesto San Giovanni. Dopo i due quarti di finale di ieri, ecco le sfide che ci attendono oggi.

Si inizia alle ore 17 con il match tra il Fila San Martino di Lupari e il Gesam Gas e Luce Lucca. Due squadre che nella scorsa stagione si sono equivalse, con le “padrone di casa” che all’interruzione erano quarte con 26 punti, solo quattro in più rispetto alle toscane, seste. Per San Martino di Lupari il mercato estivo ha visto gli arrivi interessanti di Traorè, Salciute e Fogg, che dovrebbero aver alzato il livello qualitativo della squadra. Di contro Lucca si presenta al via con tanti nomi nuovi, tra i quali spiccano quelli di Linnae Harper e Tunstall. Difficile un pronostico in un torneo che si presenta dopo mesi di stop ed all’inizio della stagione, ma le premesse per un grande equilibrio e spettacolo ci sono tutte.

Loading...

Loading...





Alle 20, invece, scendono in campo Ragusa e Sesto San Giovanni. Le siciliane hanno chiuso al terzo posto la scorsa stagione, con 34 punti, mentre la Geas era quinta, ma staccata di ben 10 punti. Non può non partire, dunque, con i favori del pronostico Ragusa, che al roster ha aggiunto nomi importanti come quelli di Kuier, marcatrice devastante, Harrison e Marshall. Di contro le lombarde puntano sulla continuità, anche se coach Zanotti potrà fare affidamento sulle nuove arrivate, come Gwathmey e Graves per provare a ribaltare i pronostici della vigilia.

Credit Ciamillo