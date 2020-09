Basket, calendario Serie A 2020-2021: date regular season e playoff, programma, guida tv

Serie A 2020-2021: un campionato forse più atteso del normale, stante tutto quello che è successo da marzo in poi, prende il via con 16 squadre e dopo mille peripezie estive, oltre che dopo una Supercoppa Italiana che ha di fatto sostituito quasi tutta la fase prestagionale.

Si riparte da quattro punti ben distinti: il fatto che l’ultimo tricolore è tuttora quello dell’Umana Reyer Venezia nella stagione 2018-2019, la constatazione che la Virtus Segafredo Bologna stava dominando la regular season nell’annata 2019-2020 (tant’è vero che lo slogan in uso in casa bianconera è “Unfinished Business“), la presa d’atto che la stessa Venezia ha vinto la Coppa Italia a Pesaro nello scorso febbraio e che l’Olimpia Milano si è portata a casa la Supercoppa. Non ci sono nuove squadre, ma ce n’è una in meno, Pistoia, che ha scelto il riposizionamento in A2 dopo sette anni di A. Alcune variazioni nel parco impianti: Reggio Emilia e Fortitudo Bologna si trasferiscono all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la Virtus Bologna va invece alla Segafredo Arena, nell’area dei padiglioni della Fiera.

Il campionato italiano di Serie A 2020-2021 prenderà il via domenica 27 settembre, con il prodromo di Treviso-Trento sabato 26. Questi gli accordi televisivi per la copertura in diretta: due partite a settimana in tv su Eurosport Player e una in chiaro su RaiSport, tutte in streaming su Eurosport Player. Di seguito le date della Serie A 2020-2021, che potrebbero variare in ragione di richieste delle tv o dei club in relazione agli impegni europei. Non si conoscono le date dei playoff, che dipenderanno dagli impegni delle squadre italiane in Europa.

SERIE A 2020-2021: CALENDARIO

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO CON IL DETTAGLIO SQUADRA PER SQUADRA

1a giornata: 26-27 settembre 2020

2a giornata: 3-4 ottobre 2020

3a giornata: 10-11 ottobre 2020

4a giornata: 17-18 ottobre 2020

5a giornata: 24-25 ottobre 2020

6a giornata: 31 ottobre-1 novembre 2020

7a giornata: 7-8 novembre 2020

8a giornata: 14-15 novembre 2020

9a giornata: 21-22 novembre 2020

10a giornata: 5-6 dicembre 2020

11a giornata: 12-13 dicembre 2020

12a giornata: 19-20 dicembre 2020

13a giornata: 26-27 dicembre 2020

14a giornata: 2-3 gennaio 2021

15a giornata: 9-10 gennaio 2021

16a giornata: 16-17 gennaio 2021

17a giornata: 23-24 gennaio 2021

18a giornata: 30-31 gennaio-1 febbraio 2021

19a giornata: 6-7 febbraio 2021

20a giornata: 27-28 febbraio 2021

21a giornata: 6-7 marzo 2021

22a giornata: 13-14-15 marzo 2021

23a giornata: 20-21 marzo 2021

24a giornata: 27-28 marzo 2021

25a giornata: 3 aprile 2021

26a giornata: 10-11 aprile 2021

27a giornata: 13-14 aprile 2021

28a giornata: 17-18 aprile 2021

29a giornata: 24-25 aprile 2021

30a giornata: 1-2 maggio 2021

Coppa Italia: 11-14 febbraio 2021

SERIE A 2020-2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – 2 incontri a settimana su Eurosport Player e 1 su RaiSport (regular season)

DIRETTA STREAMING – Tutte le partite su Eurosport Player

