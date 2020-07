Volley, Sabina Altynbekova giocherà in Italia! La pallavolista più bella del mondo sbarca a Caserta

Sabina Altynbekova approda nel campionato italiano di volley femminile. Per chi non la conoscesse, stiamo parlando di quella che è ritenuta la pallavolista più bella del mondo. La kazaka è stata acquistata da Caserta, club che parteciperà alla prossima Serie A1: la società campana ha ricevuto un ban dalla CEV e non può acquistare giocatrici sul mercato europeo (non italiane), allora guarda al di fuori del Vecchio Continente e intanto si è assicurata le prestazioni della schiacciatrice per un paio di stagioni.

Il martello vanta addirittura 1 milione di followers su Instagram. Divenne celebre in occasione dei Campionati Asiatici Under 19 del 2014 quando tutto il mondo si accorse della sua bellezza. Nelle ultime stagioni ha giocato a Al-Wasl (a Dubai), è alta 182 cm: non è una fuoriclasse di primissimo livello ma può sicuramente fare bella figura in campo, rivestirà anche il ruolo di ragazza immagine di Caserta. Di seguito alcune FOTO di Sabina Altynbekova.

FOTO SABYNA ALTYBEKOVA:

