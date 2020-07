VIDEO Roma-Udinese 0-2: gol e highlights. Lasagna e Nestorovski danno tre punti ai friulani

VIDEO HIGHLIGHTS ROMA-UDINESE 0-2

Si è completata ieri la 29ma giornata della Serie A di calcio, e l’Udinese ha trovato tre punti pesantissimi in chiave salvezza andando a vincere per 0-2 in casa della Roma. Nel primo tempo Lasagna ha portato avanti gli ospiti con il gol al 12′, poi Perotti ha lasciato in 10 i capitolini facendosi espellere al 29′. Nella ripresa nel finale Nestorovski ha chiuso i conti al 78′ con la rete del definitivo 0-2. Roma a -12 dall’Atalanta nella corsa alla Champions, Udinese a +6 sul Lecce in zona retrocessione.

Foto: LaPresse