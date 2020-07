VIDEO Fiorentina-Sassuolo 1-3: highlights, gol e sintesi. Decisivo Defrel

Il campionato della Serie A di calcio vede proseguire la 29ma giornata. Uno dei match delle ore 21.45 era quello tra Fiorentina e Sassuolo e Brescia, che si è concluso con la vittoria dei neroverdi col punteggio di 1-3. Vantaggio di Defrel al 24′ su rigore, raddoppio dello stesso Defrel al 35′. Nella ripresa arriva il tris di Muldur al 61′, gol della bandiera al 90′ di Cutrone.

What was Castrovilli thinking? 😬

This clumsy challenge gifted Sassuolo the penalty that Defrel converted to put Sassuolo in front 💚⚪ pic.twitter.com/YZTUHkvjWr

— Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) July 1, 2020