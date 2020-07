Ultimate Tennis Showdown 2020: calendario ultima tappa 11-12 luglio, programma, tv, streaming

Nel prossimo weekend andrà in scena la fase finale dell’Ultimate Tennis Showdown 2020, il mini-circuito di esibizione che si sta svolgendo sul veloce outdoor di Nizza. Nella giornata di sabato 11 luglio si giocheranno le ultime partite del round robin mentre domenica 12 luglio si disputeranno le due semifinali e la finale.

Ad onor del vero i quattro posti per le semifinali sono già stati assegnati. A contendersi il trionfo Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Richard Gasquet e David Goffin. Saranno praticamente inutili, ai fini della classifica del round robin, i match in programma sabato, serviranno solo a stabilire gli accoppiamenti per il penultimo atto della manifestazione.

Loading...

Loading...

L’esibizione Ultimate Tennis Showdown avrà luogo, nel suo ultimo weekend sabato 11 luglio e domenica 12 luglio. La diretta tv vedrà due match al giorno trasmessi da Eurosport 1 (disponibile anche su DAZN), oltre che naturalmente su Eurosport Player in streaming. A tal proposito, gli altri saranno trasmessi dalla piattaforma del torneo, disponibile a pagamento per una somma ancora non precisata. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE scritte per gli incontri principali.

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN: IL CALENDARIO

QUINTO WEEKEND

Sabato 11 e domenica 12 LUGLIO (programma ancora da definire)

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 (due match al giorno)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player (flusso streaming di Eurosport 1) e utslive.tv (a pagamento)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse