Torino-Brescia: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni Serie A

Prosegue senza sosta la Serie A di calcio 2020, giunta ormai al suo turno numero 31, con ben dieci sfide in programma, tra cui anche quella tra Torino e Brescia, che porrà di fronte ai granata una formazione con un piede e mezzo in Serie B, ma ostinata a concludere in bellezza la stagione.

Il match si svolgerà dunque mercoledì 8 luglio 2020, a partire dalle ore 21.45, presso lo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese, e sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport 253, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv.

Loading...

Loading...

Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming:

Serie A 2020

Mercoledì 8 luglio 2020

Ore 21.45 Torino-Brescia

Diretta Tv: Sky Sport 253

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Meïté, Ansaldi; Verdi, Belotti.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zrmhal; Torregrossa, Donnarumma.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse