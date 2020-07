Torino-Brescia in tv oggi: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni, programma

Scontro salvezza in programma stasera alle 21.45 a Torino. Il Toro, infatti, reduce da tre sconfitte consecutive, dovrà vedersela con un Brescia che nell’ultimo turno ha ottenuto un preziosissimo successo contro il Verona, il quale ha ridato linfa alle chance delle Rondinelle di evitare la retorcessione. Attualmente i lombardi sono penultimi a 21 punti e il quartultimo posto, occupato da un Lecce vincente ieri contro la Lazio, dista sette punti. Obbligatorio dare continuità a quel risultato, dunque, altrimenti risulterebbe un vano exploit.

Il Torino occupa una posizione un po’ più tranquilla, infatti si trova al quintultimo posto a quota 31 punti. Attenzione, però, poiché il Genoa terzultimo si trova ad appena quattro punti. Una sconfitta stasera dei granata farebbe sì che i padroni di casa si trovassero risucchiati nella lotta per evitare la Serie B.



Il match verrà trasmesso in diretta TV su Sky Sport, al canale 253, e in streaming su SkyGo e NowTV. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’evento dandovi così la possibilità di non perdervi nemmeno un secondo di ciò che accade in campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, A.Donnarumma

IL PROGRAMMA DI TORINO-BRESCIA

Orario: 20.45

Diretta TV: Sky Sport (canale 253)

Diretta streaming: SkyGo e NowTV

Diretta testuale: OA Sport

