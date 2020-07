Tennis, UTS 2020: determinate le semifinali. Gasquet per Berrettini, rivincita Tsitsipas-Goffin

Si sta ancora svolgendo l’ultima giornata del round robin dell’Ultimate Tennis Showdown 2020, ma si conoscono già gli accoppiamenti delle semifinali di domani, domenica 12 luglio, che si giocheranno a partire dalle ore 17.15: il transalpino Richard Gasquet sfiderà Matteo Berrettini, mentre alle ore 18.30 il greco Stefanos Tsitsipas affronterà il belga David Goffin. In tarda serata, alle ore 22.00, si disputerà la finale.

Infatti oggi soltanto una combinazione di risultati avrebbe dato un diverso accoppiamento in semifinale, ovvero la vittoria di Goffin su Tsitsipas e la contemporanea sconfitta di Gasquet contro Paire, ma nel match delle 18.30 l’ellenico ha dominato il belga superandolo con un netto 4-0. Le semifinali dunque saranno Tsitsipas-Goffin e Gasquet-Berrettini.

Eurosport trasmetterà domani, domenica 12 luglio, l’UTS in diretta alle ore 17.15 su Eurosport 1. Le semifinali saranno visibili in streaming anche su Eurosport Player. Eurosport è inoltre disponibile anche su DAZN. La copertura di tutti gli incontri sarà in streaming anche sul sito della manifestazione (clicca qui per aprire il sito) e serve un abbonamento.

Classifica finale round robin (prime quattro posizioni)

1 Tsitsipas 2 Gasquet 3 Berrettini 4 Goffin -> Semifinali: Tsitsipas-Goffin e Gasquet-Berrettini

PROGRAMMA SEMIFINALI UTS 2020

Domenica 12 luglio

Semifinali dalle ore 17.15

Ore 17.15 Matteo Berrettini-Richard Gasquet

Ore 18.30 Stefanos Tsitsipas-David Goffin

Finale alle ore 22.00

Diretta tv su Eurosport 1

Diretta streaming su Eurosport Player e utslive.tv

Diretta live testuale su OA Sport

