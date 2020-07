Tennis, Thiem’s 7 2020: Matteo Berrettini chiude al terzo posto battendo Bautista Agut

Chiude al terzo posto Matteo Berrettini nel Thiem’s 7 2020 di tennis: l’azzurro ha battuto l’iberico Roberto Bautista Agut per 6-4 6-2 in un’ora e cinque minuti di gioco nella finale di consolazione. Domani l’italiano sarà a Nizza per giocare la Final Four dell’UTS, dove affronterà in semifinale il transalpino Richard Gasquet.

Nel primo set, durato 31 minuti, l’azzurro parte bene al servizio, senza concedere troppo all’iberico in risposta, poi, dopo aver sfiorato lo strappo, lo centra nel nono game e poi nel decimo, col servizio a disposizione, chiude la prima frazione sul 6-4 avvicinandosi al podio del torneo.

Nella seconda partita, lunga 34 minuti, invece, l’allungo dell’azzurro arriva già nel quinto gioco, con l’azzurro che col servizio conferma lo strappo e va sul 4-2. Un lunghissimo settimo gioco indirizza definitivamente il confronto, con Berrettini che ai vantaggi trova il 5-2 pesante e poi chiude la contesa vincendo l’ottavo gioco a trenta per il 6-2.

Thiem’s7 2020 – Finale 3° posto

Berrettini b. Bautista Agut 6-4 6-2

Foto: LaPresse