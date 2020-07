Tennis, novità sul Ranking ATP: conteranno i migliori 18 risultati in 22 mesi e i giocatori non perderanno punti

L’ATP ha annunciato novità riguardanti il ranking mondiale del settore maschile del tennis. Visto quanto è accaduto a causa della pandemia globale, i gestori del circuito hanno deciso che la graduatoria coprirà un periodo di 22 mesi: dal marzo 2019 al dicembre 2020. Come è noto, la classifica citata è congelata dal 16 marzo 2020, pochi giorni dopo la sospensione dell’ATP Tour a causa dell’emergenza sanitaria.

Tra gli elementi chiave del sistema di classificazione rivisto a 22 mesi, vi sono:

Loading...

Loading...

– la classifica di un giocatore terrà conto dei sui migliori 18 risultati tra marzo 2019 e dicembre 2020.

– un giocatore non può contare sui punti ottenuti due volte nello stesso torneo. Ad esempio, se un tennista ha disputato il Masters 1000 di Madrid nel 2019 e lo giocherà nel 2020, conterà il miglior riscontro.

– I punti conquistati nel 2020, che contano nella classifica del giocatore, rimarranno nella classifica di un giocatore per 52 settimane, o fino a quanto l’evento in questione verrà giocato nuovamente nel 2021.

Questo significa che alla ripresa del circuito i tennisti non perderanno punti in classifica, a meno che non rimpiazzino i punti in uscita, con un risultato migliore. Potranno quindi solo guadagnarne e non perderli. Gli eventi che si giocheranno nella parte finale del 2020 non saranno considerati obbligatori per la graduatoria. Per quanto riguarda i criteri per la qualificazione alle ATP Finals, non ci sarà quest’anno la Race to London, bensì verrà usata la classifica ATP del 9 novembre (quella successiva a Parigi Bercy), da cui saranno decurtati i punti ottenuti alle Finals del 2019.

Facendo quindi un esempio, lo spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo) è quindi sicuro che non perderà punti tra US Open e Roland Garros (dove ha vinto nel 2019) e potrà contare sui 2000 punti conquistati a New York fino a settembre 2021 e sui 2000 di Parigi fino a giugno 2021.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com