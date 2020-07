Tennis, Nick Kyrgios provoca Djokovic, Zverev, Thiem e Becker sui social

Nick Kyrgios continua a far parlare di sé e le sue argomentazioni riguardano sempre Novak Djokovic, Alexander Zverev, Dominic Thiem e Boris Becker. L’australiano ha fortemente criticato il loro atteggiamenti in merito alle vicende legate al Covid-19. In particolare l’aussie si è scagliato contro Djokovic e l’organizzazione dell’Adria Tour, per la sottovalutazione delle conseguenza della pandemia. Non a caso, oltre alle polemiche, vi sono stati casi positivi eccellenti tra cui quello dello stesso Nole.

Per questo motivo, Nick ha dedicato un post in cui scrive: “Maglietta indossata. Qualche domanda ragazzi?“, in una foto nella quale ha la mascherina e fa riferimento ai personaggi menzionati. Una provocazione in piena regola del tennista nativo di Canberra che, in questa fase particolare, ha un atteggiamento fortemente critico nei confronti di chi, a suo avviso, mette gli interessi personali davanti a quelli della collettività.

Foto: LaPresse