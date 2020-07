Tennis, Matteo Berrettini è giocatore solo da servizio e dritto? Nell’UTS 2020 un giocatore più completo

Difficile appurarlo all’estero, ma si può affermare che il tifoso italiano o l’appassionato (fate voi) è abbastanza incontentabile. Di base, l’arte del lamento tipicamente del Bel Paese ben si sposa con la critica oltre misura verso chi ottiene grandi risultati e alimenta aspettative.

Oneri e onori direte voi. Sì, d’accordo, ma forse talvolta si esagera. Il riferimento è a Matteo Berrettini. Il romano, reduce da una stagione 2019 straordinaria che l’ha proiettato in dodici mesi nella top-10, in questo 2020 ha fatto fatica all’inizio per alcuni problemi fisici. Ecco che, arrivate le prime sconfitte, le conclusioni erano: solo dritto e servizio, lato sinistro solo per camminare. La presa di posizione era chiara: incapacità di esecuzione con il rovescio e gioco monocorde.

Loading...

Loading...

Ebbene, è curioso constatare che Matteo abbia invece migliorato sensibilmente il rovescio coperto e sia capace di usare lo slice come pochi. Nel tennis moderno questo particolare colpo, secondo i cultori dei tennisti “full power”, dovrebbe essere bandito ed è particolare appurare che sia proprio l’azzurro a proporlo, viste le patenti di “boscaiolo” attribuitegli nel periodo della sua ascesa.

Un discorso rafforzato dal fatto che il famoso rovescio “latitante” sia stata una delle armi messe in mostra da Berrettini nella Finale dell’UTS 2020 contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del ranking), vinta dal nostro portacolori. Avete ragione, parliamo di un format molto particolare, tuttavia le giocate sul citato lato sinistro si sono fatte apprezzare e l’ellenico si è ritrovato a dover alzare palle dalle sabbie mobili, proprio per l’effetto impresso dall’italiano.

Una vittoria di qualità e da giocatore completo per Matteo, che vedremo in azione questa settimana a Berlino (Germania), in un’altra esibizione, dove sarà anche Jannik Sinner. Interessante verificare l’adattamento all’erba all’azzurro, ricordando che l’anno scorso seppe imporsi nel torneo di Stoccarda, sempre in Germania, su questa superficie.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse