Taekwondo: la FITA smentisce le voci relative a una possibile data per le elezioni federali

Dopo alcuni giorni di rumors incontrollabili, la Federazione Italiana TAekwondo (FITA) fa sentire la sua voce tramite un comunicato ufficiale deciso nei toni, che allontana qualsiasi indiscrezione relativa a una possibile data per le elezioni federali.

Nel documento pubblicato, a firma del Segretario Generale Massimiliano Campo, si legge:

“Vista la diffusione di alcune fake news fatte circolare sui social in questi giorni, si precisa che non è stata, ad oggi, stabilita alcuna data per la celebrazione dell’assemblea Nazionale elettiva. Come ben noto, il Consiglio Nazionale del CONI nell’ultima riunione ha proposto al Ministro dello Sport (vista l’emergenza legata ai fatti degli ultimi mesi) una finestra per lo svolgimento delle assemblee che va da settembre 2020 a ottobre 2021. Pertanto nessuna decisione in merito sarà presa da parte della FITA prima che il Ministro non abbia fatto pervenire il proprio parere in merito alla proposta avanzata da parte del CN del Coni. In attesa di tale parere, la FITA si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dallo statuto federale: “L’assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi“

Parole che quindi fissano il punto in maniera perentoria, nell’attesa che l’attività agonistica possa riprendere prima a livello nazionale e poi internazionale.

Ricordiamo, a proposito delle Olimpiadi, che il taekwondo ha ancora molti pass da assegnare relativamente ai tornei di qualificazione continentale.

Foto: FITA