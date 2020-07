Sostanza misteriosa testata sugli atleti britannici alle Olimpiadi di Londra 2012? L’inchiesta fa scalpore

Secondo una clamorosa inchiesta pubblicata dal Mail on Sunday, alle Olimpiadi di Londra 2012 una sostanza misteriosa sarebbe stata testata sugli atleti britannici. Si tratterebbe di un progetto sperimentale segreto, dal costo di centinaia di migliaia di sterline e condotto per migliorare le prestazioni degli atleti in gara. Al momento non è ancora chiaro se l’esperimento violasse le regole antidoping e non si sa nemmeno se ci siano stati degli effetti collaterali per la salute degli sportivi, ma indubbiamente la segretezza dell’operazione fa sorgere diversi dubbi. Secondo il quotidiano, sarebbero coinvolti 91 atleti di otto discipline e avrebbero firmato una liberatoria nel caspo di contrattempi.

Foto: Shutterstock