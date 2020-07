Pallanuoto, Giacomo Casasola saluta la Sport Management e passa alla Roma Nuoto

Sulla propria pagina Facebook la Roma Nuoto ha annunciato il primo rinforzo per la prossima stagione della Serie A1 di pallanuoto maschile: tornerà a casa Giacomo Casasola, nato proprio a Roma il 27 agosto 1990, che dopo 12 anni tornerà a vestire la calottina capitolina. Lo scorso anno Casasola ha giocato nella Sport Management.

Così Giacomo Casasola al sito della sua nuova squadra: “Sono molto contento di essere qui. Tornare a Roma è una scelta di vita: dopo 12 anni in giro per l’Italia, avevo bisogno di riavvicinarmi a casa. E la scelta non poteva che essere questa: la Roma Nuoto è la società che da anni lavora meglio in questa città, è la sponda migliore e più seria. Ci aspetta un campionato impegnativo, dobbiamo lavorare tanto e far crescere i giovani. A quasi 30 anni sono tra i più vecchi della squadra, mi metterò a disposizione di tutti. Sono carico per affrontare questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare“.

IL POST DELLA ROMA NUOTO SU FACEBOOK

MERCATO SERIE A1 PALLANUOTO

PRO RECCO

Acquisti

Aaron Younger

Nicholas Presciutti

Tommaso Negri

Nicolò Figari

Cessioni

Edoardo Di Somma

Francesco Massaro

Andrea Fondelli

Joe Kayes

Vincenzo Renzuto Iodice

Filip Filipovic

Andro Buslje

AN BRESCIA

Acquisti

Vincenzo Dolce

Edoardo Di Somma

Aggelos Vlachopoulos

Djordje Lazic

Niccolò Gitto

Maro Jokovic

Cessioni

Zeno Bertoli

Stefano Guerrato

Nicholas Presciutti

Nicolò Figari

Alessandro Nora

Antonio Buha

CC ORTIGIA

Acquisti

Cristiano Mirarchi

Niccolò Rocchi

Cessioni

Giorgio La Rosa

Raffaele Rotondo

SPORT MANAGEMENT

Acquisti

–

Cessioni

Giuseppe Valentino

Gianmarco Nicosia

Luca Damonte

Lorenzo Bruni

Vincenzo Dolce

Cristiano Mirarchi

Giacomo Lanzoni

Riccardo Lo Dico

Giacomo Casasola

RN SAVONA

Acquisti

Lorenzo Bruni

Francesco Massaro

Andrea Fondelli

Iocchi Gratta

Cessioni

Lorenzo Bianco

Ettore Novara

PN TRIESTE

Acquisti

Giacomo Bini

Andrea Razzi

Buljubasic

Cessioni

Niccolò Rocchi

Federico Panerai

Drasko Gogov

Elia Spadoni

Lorenzo Zadeu

ROMA NUOTO

Acquisti

Giacomo Casasola

Cessioni

Steven Camilleri

Claudio Innocenzi

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO

Acquisti

Umberto Esposito

Cessioni

Cristian Gandini

IREN GENOVA QUINTO

Acquisti

Alessandro Nora

Federico Panerai

Giacomo Lanzoni

Francesco Brambilla

Cessioni

Alex Giorgetti

Robin Lindhout

Thomas Tabbiani

RN FLORENTIA

Acquisti

–

Cessioni

Giacomo Bini

Andrea Razzi

Duncan Lynde

SS LAZIO NUOTO

Acquisti

–

Cessioni

Slobodan Soro

CN POSILLIPO

Acquisti

Zeno Bertoli

Cessioni

Luca Marziali

Tommaso Negri

TELIMAR

Acquisti

Andrija Vlahovic

Gianmarco Nicosia

Luca Damonte

Luca Marziali

Riccardo Lo Dico

Cessioni

Dragan Draskovic

Matthew Zammit

Jovan Saric

Raffaele Maddaluno

Alessandro Sansone

CC NAPOLI (autoretrocesso)

Acquisti

–

Cessioni

Gabriele Vassallo

Umberto Esposito

