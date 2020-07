Nuoto, le gare regionali junior scatteranno a fine luglio prima del Trofeo Settecolli

Le strutture più stabili e sicure, da sempre, si basano su solide fondamenta, punti fermi su cui poi costruire tutto ciò che ci necessita. Anche in un mondo come quello del nuoto, in cui i campioni del mondo sono sempre più giovani che attempati, garantirsi un vivaio florido e ricco di talenti è diventata una prerogativa fondamentale per ogni selezione nazionale di successo.

L’Italia, che proprio in quest’ottica ha ammirato lo scorso anno l’esplosione della baby prodigio Benedetta Pilato, si è quindi resa conto dell’importanza di garantire, a tutti i ragazzi che militano nella categorie junior, un’occasione per tornare in vasca a gareggiare già da quest’anno, prima di voltare pagina e pensare già alla prossima stagione.

Loading...

Loading...

Proprio su questa filosofia si basa quindi la scelta di organizzare delle gare regionali che prenderanno il via tra fine luglio ed inizio agosto nelle varie Regioni e che fungeranno da preludio al grande appuntamento estivo del Trofeo Settecolli (11-13 agosto).

Questi eventi, oltre che garantire a moltissimi atleti di caratura minore di poter rivivere tutte le emozioni che si provano in una gara ufficiale, fungeranno anche da sostitutivo dei Criteria che, causa pandemia di Covid-19, quest’anno non hanno potuto come al solito lanciare nuovi nomi nel “mondo dei grandi” del nuoto azzurro.

Tra opportunità di mettersi in mostra, occasioni di ritrovare lo smalto inevitabilmente perso nel periodo di stop e voglia di tornare a gareggiare e confrontarsi con i propri avversari, quest’anno come non mai, le gare regionali acquisteranno quindi una valenza ancora più significativa e, probabilmente, garantiranno uno spettacolo ancora più entusiasmante.

Foto: Danilo Vigo LPS