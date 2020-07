Nuoto, Federica Pellegrini e la sua preparazione “segreta” a Livigno

Per un luglio che sta scivolando via sul sentiero di una forse mascherata, ma comunque ritrovata, quotidianità, c’è un agosto ricco di eventi sportivi che si avvicina. Il mondo del nuoto azzurro, fermo ormai da più di tre mesi, ha fissato anch’esso, proprio nella seconda settimana del mese più caldo dell’anno, il suo primo evento di rilievo: il Trofeo Settecolli 2020, che andrà in scena tra l’11 e il 13 agosto.

Tra gli atleti più attesi, ovviamente, ci sarà anche la Divina Federica Pellegrini, autentica leggenda del meeting, che non ha alcuna intenzione di lasciare nulla al caso nella stagione che la porterà all’ultima Olimpiade della sua carriera e che ha quindi voluto organizzare al meglio con il suo staff anche l’avvicinamento a questo evento di così grande valore simbolico.

Non devono stupire quindi le foto postate sui social in questi giorni dal suo attuale tecnico Matteo Giunta, che la ritraggono in compagnia di simpatiche mucche in quel di Livigno, località che, da quanto fatto trasparire dal team dell’olimpionica, sarebbe la meta del ritiro in altura di Federica.

Negli ultimi anni la Pellegrini si è infatti affidata sempre più spesso a questo tipo di preparazione che ormai è divenuta parte fondamentale della sua lunga routine di avvicinamento ad eventi importanti e che, specialmente nell’ultimo periodo, le ha dato la possibilità di riuscire a compiere le incredibili imprese di cui si è resa protagonista nei suoi più recenti anni di carriera.

Foto: LaPresse