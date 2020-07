MotoGP, il manager di Dovizioso: “Vuole continuare in Ducati, ma a certe condizioni. L’anno sabbatico è una possibilità”

Andrea Dovizioso e Ducati: una storia che potrebbe finire? Vedremo. La situazione è intricata e l’inizio del Mondiale 2020 di MotoGP sta per arrivare: il 19 luglio si farà sul serio a Jerez de la Frontera (Spagna) e il forlivese dovrà recuperare dall’infortunio alla spalla (frattura alla clavicola), mentre disputava una gara di motocross per allenarsi. La partecipazione, comunque, del centauro italiano non dovrebbe essere in pericolo, ma a tenere banco più che altro è il suo rinnovo (eventuale) con la Rossa.

Come riferito dal suo manager Simone Battistella in un podcast della MotoGP, è tutto ancora avvolto nell’incertezza: “Al momento non abbiamo un vero e proprio negoziato in corso. Ducati preferisce aspettare qualche gara, probabilmente ne parleremo dopo il GP d’Austria (quindi dopo metà agosto, ndr). Per Andrea non è un problema aspettare, ma serve unità di intenti. Lui vuole continuare a determinate condizioni. Altrimenti possibile un anno sabbatico? Sì, è un opzione“, l’ammissione di Battistella.

In sostanza, nonostante Dovizioso sia arrivato negli ultimi 3 Mondiali della classe regina secondo, ci potrebbero essere le condizioni di uno stop, ma non di un ritiro definitivo: “Non lo stiamo considerando. Si sente forte e, al di là dell’incidente in motocross, è nella sua migliore condizione fisica e mentale. Però è vero che se non hai un progetto interessante non puoi essere interessato a partecipare. Pertanto finché questo progetto non sarà chiaro, lui aspetterà. Vuole un programma interessante alle giuste condizioni con le quali poter lavorare. Altrimenti non accetterà l’offerta“. Il manager ha ammesso che un dialogo con Ktm c’è stato, ma non si è arrivati a una convergenza di idee.

Per cui le aspettative del Dovi, al di là di un rinnovo con aumento, sono anche quelle di disporre di una Desmosedici più competitiva sui circuiti sulla carta più sfavorevoli, creando nello stesso tempo la medesima armonia di Marquez e Honda.

Foto: LaPresse