MotoGP, GP Spagna 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 17-19 luglio

Dopo la Formula 1, reduce dai primi due round disputati in Austria, sta per ripartire finalmente anche il Motomondiale con la gara inaugurale del 2020 per la classe MotoGP a Jerez de la Frontera. Dal 17 al 19 luglio il tracciato andaluso sarà teatro dell’attesissimo Gran Premio di Spagna 2020, prima tappa stagionale della classe regina e secondo appuntamento dell’anno per Moto2 e Moto3 (che avevano corso in Qatar a marzo). C’è grandissima curiosità per vedere nuovamente all’opera i protagonisti della MotoGP in un campionato ridotto e compresso che regalerà sicuramente molte emozioni e colpi di scena. Marc Marquez vuole confermarsi sul trono iridato e punta al nono titolo mondiale (settimo in top class) per eguagliare Valentino Rossi, ma dovrà vedersela con diversi avversari temibili come Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo, Maverick Viñales e Alex Rins.

Tutte le sessioni del fine settimana di Jerez de la Frontera saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro una sintesi delle qualifiche e le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP in differita. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del primo round stagionale del Motomondiale 2020. Di seguito la programmazione televisiva completa del Gran Premio di Spagna fin dalle prove libere del venerdì:

Loading...

Loading...

Guarda il GP di Spagna live su DAZN. Sempre a 9,99€ al mese

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOGP 2020

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Venerdì 17 luglio

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 16.05-16.35, MotoE, Prove libere 2

Sabato 18 luglio

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 16.05-16.45, MotoE, E-Pole, diretta

Domenica 19 luglio: (diretta anche su Sky Sport Uno/HD)

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 10.05, MotoE, Gara, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 18 luglio

ore 15.30, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 19 luglio

ore 14.00, Moto3, Gara, differita

ore 15.30, Moto2, Gara, differita

ore 17.00, MotoGP, Gara, differita

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo