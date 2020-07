LIVE Parma-Bologna 0-1, Serie A in DIRETTA: colpo di testa vincente di Danilo, che porta in vantaggio gli ospiti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8′ Si ripete il duello fra lo stopper italiano e il “falso nueve” slovacco: il secondo anticipa, questa volta in area di rigore, il primo cercando il contatto e il conseguente rigore, ma l’arbitro non è dello stesso avviso.

7′ Kucka difende palla su Bani, il difensore bolognese commette fallo a circa 70-80m dalla sua porta.

5′ Reazione del Parma, che si traduce in un cross di Iacoponi: Skorupski esce in presa alta e blocca.

4′ DA-NI-LOOOOOOO: PARMA 0-1 BOLOGNA! Grande anticipo del centrale difensivo dei felsinei che brucia tutti e batte Sepe.

3′ Conclusione di Barrow, Sepe difetta nella presa mettendo in angolo.

1′ SI PARTE: IL PARMA MUOVE IL PRIMO PALLONE DEL MATCH.

h 19.29 Operazioni di sorteggio

h 19.25 Inizia la lunga procedura d’ingresso in campo delle formazioni e della componente arbitrale.

h 19.20 Seicento secondi all’inizio del match.

h 19.15 Le formazioni rientrano negli spogliatoi per ricevere le ultime indicazioni dagli allenatori.

h 19.10 Entrambe le formazioni sono tranquille a livello di classifica, ma i padroni di casa vengono da quattro ko consecutivi e vorranno sicuramente riscattarsi.

h 19.05 Le squadre stanno accelerando nelle loro procedure di riscaldamento.

h 19.00 Mezz’ora al calcio d’inizio.

h 18.55 Più “classica” la formazione scelta dal Bologna invece, che sceglie un quartetto offensivo “pesante” sin dall’inizio.

h 18.50 Rivoluzione totale in attacco per il Parma, che si affida a un trio inedito: Kucka sarà il “falso nueve” di un reparto completato da Darmian e Sprocati.

h 18.45 Arrivano le formazioni ufficiali del match

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Darmian, Kucka, Sprocati.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Sansone, Sansone; Barrow.

Parma-Bologna: orario d'inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Parma-Bologna, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Allo stadio Ennio Tardini della città ducale si gioca una sfida dove ad essere in palio, più che punti pesanti per la classifica, è l’onore: in uno dei derby emiliani del Campionato.

Quattro sconfitte consecutive, dopo la vittoria in ripartenza col Genoa (1-4 a Marassi), non hanno fatto bene a un Parma (39 punti) che sta raccogliendo molto meno di quanto sta creando ultimamente incappando – appunto – in una serie di ko da cui D’aversa e i suoi uomini vogliono subito invertire la tendenza affidandosi alla tecnica, alla velocità e a un pizzico di imprevedibilità.

Dall’altra parte i rossoblù di Mihajlovic (41 punti), usciti sconfitti dal confronto col Sassuolo (1-2 al Dall’Ara), ma capaci di vincere soltanto sette giorni fa in quel di San Siro contro l’Inter (1-2 anche in quel caso, ma a favore loro). Vedremo quindi chi sarà in grado di spuntarla in una sfida che promette spettacolo.

OA Sport vi propone la diretta di Parma-Bologna, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020, che si giocherà allo stadio Ennio Tardini di Parma. Calcio d’inizio previsto per le ore 19.30. Buon divertimento con il nostro live testuale con un ampio pre-partita e aggiornamenti in tempo reale minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Kucka, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

