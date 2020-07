Highlights Inter-Brescia 6-0: VIDEO e gol. Neroazzurri straripanti, a segno anche Sanchez ed Eriksen

HIGHLIGHTS INTER-BRESCIA 6-0

Finalmente una vittoria convincente da parte dell’Inter di Antonio Conte, capace di demolire il Brescia con il punteggio finale di 6-0 nel match di San Siro valevole per la 29ma giornata di Serie A. Per i nerazzurri, sempre terzi in classifica a -8 dalla Juventus e a -4 dalla Lazio, sono andati in gol nell’ordine Ashley Young, Alexis Sanchez (su rigore), Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Christian Eriksen e Antonio Candreva.

Foto: Lapresse