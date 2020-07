Golf, PGA Tour 2020: gran secondo giro di Collin Morikawa. L’americano allunga al comando del Workday Charity Open

Collin Morikawa continua a ben figurare nel Workday Charity Open (montepremi 6,2 milioni di dollari), torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2020 in sostituzione del John Deere Classic. Sul percorso par 72 del Muirfield Village Golf Club al termine del secondo round l’americano guida con lo score di -13 (131 colpi) grazie ad un ottimo giro da -6 condito da 9 birdie e 3 bogey. Morikawa vanta ben 3 lunghezze di margine sui connazionali Justin Thomas e Kevin Streelman. Quest’ultimo si è reso autore di una prestazione super con la quale ha concluso il round del venerdì con il punteggio di -8 risalendo ben 34 posizioni.

Quarta piazza a -9 per il giapponese Hideki Matsuyama che condivide la posizione a ridosso del podio momentaneo con lo statunitense Sam Burns. -8 e sesta posizione per il promettente norvegese Viktor Hovland e per il naturalizzato sloveno Rory Sabbatini che dovrà però chiudere l’ultima buca domani a causa dell’interruzione per oscurità. Ottavo posto con lo score di -7 per l’inglese Ian Poulter e per l’americano Chase Seiffert, mentre chiudono la top ten a -6 il canadese Nick Taylor, il sudafricano Louis Oosthuizen (17 colpi), ed i padroni di casa Patrick Reed, Ricky Werenski e Matt Kuchar.

Da tenere in considerazione per le posizioni che contano il canadese Mackenzie Huges. Il nordamericano è attualmente 15° con -5, ma dovrà completare il secondo round chiudendo le ultime 3 buche. Appeso ad un filo lo statunitense Brooks Koepka (68° a -1), mentre a forte rischio cut-off troviamo Jordan Spieth (79° alla pari con il par. Spacciati infine l’argentino Emiliano Grillo e gli americani Patton Kizzire e Bubba Watson.

Foto: LaPresse