Golf: European Tour 2020, annunciati nuovi tornei in Spagna e Portogallo dopo quelli nel Regno Unito

Altri due tornei si aggiungono al calendario dell’European Tour 2020, dopo gli altrettanti con cui, questa settimana, tanto il circuito principale quanto il Challenge Tour (gli eventi sono “dual ranking”), si ricomincia in Austria e i sei nel Regno Unito che riporteranno sulla scena una buona fetta dei migliori.

In particolare, dal 3 al 6 settembre si disputerà l’Andalucia Masters (vinto per tre volte da Sergio Garcia), originariamente programmato a cavallo tra i mesi di aprile e maggio, mentre la settimana successiva sarà la volta del Portugal Masters, che è in questo caso anticipato rispetto alla sua programmazione nel calendario precedente la pandemia di coronavirus: si doveva infatti disputare a ottobre.

Ulteriori sviluppi verranno annunciati nei prossimi giorni, con le settimane che arrivano fino a novembre ancora da programmare. Va ricordato che, allo stato attuale delle cose, l’Open d’Italia è ancora senza una collocazione temporale. Un vantaggio potrebbe darlo il fatto che una settimana ulteriore è stata “liberata” dallo spostamento al 2021 della Ryder Cup.

