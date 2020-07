F1, a che ora iniziano le qualifiche e su che canale vederle in tv: programma GP Austria 2020, diretta e differite su Sky e TV8

Mentre si stanno svolgendo le ultime sessioni di prove libere, tutto è pronto per le qualifiche. Alle 15.00 di oggi pomeriggio i piloti ed i team si contenderanno la prima pole-position del Mondiale di F1. Splende il sole a Spielberg (Austria) e le condizioni meteo dovrebbe restare invariate per la sessione di oggi pomeriggio. Come sempre saranno tre le fasi che determineranno la griglia di partenza per la competizione di domani, prevista per le 15.10.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP AUSTRIA 2020 DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00 (4 LUGLIO)

L’inglese Lewis Hamilton ed il finnico Valtteri Bottas, autori per due volte in carriera del miglior tempo in qualifica, potrebbero eguagliare nella giornata odierna il record di pole, condiviso da tre leggende del motorsport: l’austriaco Niki Lauda, il francese René Arnoux ed il brasiliano Nelson Piquet. Lo scorso anno in un minuto, tre secondi e 003 millesimi fu il monegasco Charles Leclerc ad aggiudicarsi la miglior prestazione. La Ferrari cerca dunque di confermare la prestazione di 12 mesi quando, per quasi due decimi, beffò Lewis Hamilton

La prova cronometrata scatterà alle 15.10 italiane e verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport F1 HD (canale 207) o su Sky Sport 1 HD (canale 201). TV8 (canale 121 di Sky o sul numero 8 del digitale terrestre) vi trasmetterà la differita della prima qualifica del 2020 a partire dalle 18.00.

SkyGo e NowTv offriranno lo spettacolo della massima formula in streaming a tutti gli abbonati. OA Sport vi proporrà la Diretta Live scritta della sessione.

GP AUSTRIA F1 2019: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO QUALIFICHE

SABATO 4 LUGLIO

15.00 Qualifiche GP Austria 2019 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

18.00 Differita su TV8

GP AUSTRIA F1 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming su Sky Go e NowTV.

Differita TV8 alle 18.00

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

