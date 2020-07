Ciclismo in lutto, Roberta Agosti è morta in un incidente: si stava allenando col compagno Marco Velo

Il mondo del ciclismo è in lutto. Oggi è morta Roberta Agosti, compagna dell’ex professionista Marco Velo (attuale assistente del CT Davide Cassani). La donna, classe 1969, si stava allenando a Castel Venzago (vicino a Lonato, in provincia di Brescia) insieme al compagno e ad alcuni amici, si è scontrata con un camion del latte che stava procedendo nella direzione opposta e purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. A tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze della redazione di OA Sport.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Facebook Roberta Agosti